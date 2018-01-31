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Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırı Afrin bölgesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatın sınırı Afrin bölgesi. Bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak." dedi.

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Zeytin Dalı Harekatının sınırı Afrin bölgesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekatın sınırı Afrin bölgesi. Bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak, hiç demedik. Bu harekatın adı, hedefi bu. Bu harekat bakımından sınır bu. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar." dedi.

"Zeytin Dalı Harekatının hedefinin Afrin olduğunu, Afrin'deki teröristleri, terör örgütlerini temizlemek olduğunu söylüyoruz." diyen Bozdağ, şunları söyledi:

"Burası başarıya ulaştıktan sonra biz çok net şekilde söylüyoruz. Türkiye'nin sınırını, toprak bütünlüğünü ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden ve sınırımız boyunca PKK terör devleti yapılanmasını sağlayacak hiçbir gidişe, oluşuma Türkiye rıza göstermez, buna izin vermez. Kimse de bunu bizden beklememeli."

Bozdağ, "Türkiye ile ABD karşı karşıya elbette gelmemelidir. Biz 'gelmesin' diye uğraşıyoruz ama bu sadece Türkiye'nin uğraşıyla olacak bir iş değil. Aynı şekilde ABD'nin de arazideki görevlilerini, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyarması ve onların da Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermesi gerekir." diye konuştu.

AA

Etiketler: zeytin dalı, bekir bozdağ
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