Zeytin Dalı Harekatı'nın görünmeyen kahramanları

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Jandarma ile polis ekiplerinin de desteğiyle başarıyla sürüyor.

Operasyon bölgesinde sadece askerler değil, sağlık ekipleri de büyük bir risk alarak başarılı görevlere imza atıyor.

Sınırın sıfır noktasında 24 saat boyunca görev yapan ekipler, adeta cepheden cepheye koşuyor. Yaralanan Mehmetçikleri TSK ekiplerinin de yardımıyla bölgeden alan UMKE ile sağlık ekipleri, en yakın hastanelere sevkini başarıyla gerçekleştiriyor.

Daha kritik bölgelerde süren çatışmalarda yaralanan askerler ise farklı bölgelere kurulan sahra hastanelerine götürülüyor. Bölgede kurulan sahra çadırlarında ise tam donanımlı malzemeler bulunuyor. Adeta küçük bir hastaneyi andıran sahra çadırlarında doktor ile hemşireler de canla başla çalışıyor.

Ekipler sadece yaralı askerleri değil, Suriye’den gelen hastalara da müdahale ediyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen hastalar, burada oluşturulan tampon bölgede Türk sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Ekipler aldıkları Suriyeli hastaları bölgede bulunan en müsait hastaneye anında sevk ediyor.

"Vatan millet için buradayız"

Sınırın sıfır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde, paramedik olarak görev yapan Esra İpar, bölgede yaklaşık bir aydır çalıştığını belirtti. Sadece Türk vatandaşlarının değil, tüm yaralıların yanında olduklarını ifade eden İpar, "Vatan için millet için buradayız. Suriye’de yaralanan anne, baba ve çocukların da uygun hastanelere sevklerini sağlıyoruz" dedi.

UMKE'de yer alan kadın personel Sevda Duman ise, "UMKE, Mehmetçiğin bulunduğu her yerde ara transferi sağlıyor. Manevi yönden büyük bir onur duyuyoruz" diye konuştu.

"Evimize gitmesek, aç kalsak, dağda da yatsak ordumuzun, devletimizin yanındayız"

Bölgede gönüllü olarak görev yapan UMKE personeli Selami Kuşak ise, "Operasyon başladığı andan itibaren sınır bölgesindeyiz. UMKE gönüllülük isteyen bir sağlık ekibi. UMKE’yi sevmek gerekiyor. Biz Mehmetçiğimiz için buradayız. Ordumuzun yanındayız. Evimize gitmesek, aç kalsak, dağda da yatsak ordumuzun, devletimizin yanındayız. Halkımız rahat olsun. Biz gereken sağlık tedbirlerini aldık. Fazlasını da yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

4 çocuğunu evde bırakarak operasyon bölgesine koşa koşa gelen UMKE personeli Hüseyin Çil ise, "Mehmetçik ve ailelerimiz rahat olsunlar. Bayrak inmez, ezan dinmek, bu vatan bölünmez" dedi.

112 ambulansında şoför olarak görev yapan Ufuk Keleş de, "10 gündür buradayız. Mehmetçiğimize yardımcı oluyoruz. İçeriden gelen yaralılarımızı UMKE ile alıp ilk müdahalelerini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlu arazileri başarı ile geçen UMKE'nin başında ise Dr. Muhsin Yıldız bulunuyor. UMKE'de gönüllü olarak çalışmanın önemine dikkat çeken Yıldız, fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti.

Zeytin Dalı Harekatı bünyesinde bölgede 100'e yakın 112 personeli, 50'ye yakın UMKE personeli görev yapıyor.

Kaynak: İHA