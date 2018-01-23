Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.
Kaynak: İHA
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