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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

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Zeytin Dalı Harekatında Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu

Kaynak: İHA

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Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, afrin
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