Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Çavuşoğlu, acı haberi Twitter'dan "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajı paylaştı.
Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 Ocak 2018
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Milletimizin başı sağolsun.