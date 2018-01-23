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Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu.

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Zeytin Dalı Harekatında, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu, acı haberi Twitter'dan "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajı paylaştı.
 

Etiketler: şehit, afrin
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