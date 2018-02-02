Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde teröristlere ait ele geçirilen silah ve mühimmatlar şunlar:
1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası, 3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi, 15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı.
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Kaynak: TRT Haber