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Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda son gün ele geçirilen silah ve mühimmat bilgisini de paylaştı.