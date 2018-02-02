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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda son gün ele geçirilen silah ve mühimmat bilgisini de paylaştı.

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Zeytin Dalı Harekatında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde teröristlere ait ele geçirilen silah ve mühimmatlar şunlar:

1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını,  2 adet El bombası,  3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi, 15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, silah, mühimmat
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