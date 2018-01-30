Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzilerinin imha edilme anı TRT Haber'de

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e adım adım ilerliyor.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesi amacıyla yapılan harekata ilişkin görüntüler Mehmetçiğin gücünü ortaya koyuyor.

TRT Haber'e ulaşan drone ile çekilmiş son görüntülerde; Afrin'e ilerleyen ÖSO birliklerinin önünü açmak için atış yapılarak PKK/PYD yerleşkesi yok ediliyor.

İlk bombardımanın ardından teröristlere ait kule de atışlarla yerle bir ediliyor.

Bir çok terörist de yaklaşan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinden kaçıyor.

Kaynak: TRT Haber