Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya çıkarılan 300 metrelik tünel görüntülendi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin civarında PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusuna bağlı güçler, Afrin'in batısından ilerleyişlerini sürdürüyor. Harekat kapsamında temizlenen bölgelerdeki terör örgütü PYD/PKK mevzileri dikkati çekiyor.

Afrin'in batısında PYD/PKK üyesi teröristlerce kullanılan mevzi ve tüneller görüntülendi.

Betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon dahi bulunuyor.

Teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekatlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik'e saldırmaya çalışıyor.

Farklı bölümlerden oluşan 300 metre uzunluğundaki tünelde gözetleme ve saldırı için küçük koruganlar yer alıyor. Tünelin belli bölümleri kum torbalarıyla güçlendirilmiş mevzilere açılıyor.

Aydınlatmanın çekilen elektriğe bağlı lambalarla sağlandığı tünelde havalandırma bölümleri görülüyor. Tünelde teröristlerce mutfak olarak kullanılan bir alan yer alırken bir başka bölümde ise uydu yayınlarının izlenebildiği televizyon dikkati çekiyor.

Silindir mevziler

Kontrol altına alınan bölgede teröristlerce kullanılan silindir şeklinde mevziler de yer alıyor. Dışarıdan belli olmaması için tünellerin ve söz konusu mevzilerin üzerini taş ve kumlarla kapatan teröristlerin buralardan hudut hattını ve buralardaki Mehmetçik'i gözetlediği belirtiliyor.

Silindirik mevzinin şeklinden dolayı daha zor belli olduğu ve olası atışlar için hedef küçülttüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA