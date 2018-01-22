Zeytin Dalı Harekatı'nda MİT-TSK eşgüdümü

MİT, üçüncü gününe giren harekat kapsamında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor.

Analiz sonucunda askeri olan hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor.

Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü gün

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Dünya Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor

TSK, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi konusunda da MİT ile beraber çalışıyor.

MİT, hava saldırıları için belirlenen hedefleri sık sık güncelliyor ve imha edilen hedefin son durumu hakkında da TSK'ya istihbarat toplama desteği veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

Kaynak:AA