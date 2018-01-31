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Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlar

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda terör örgütlerine karşı Türk Ordusu tarafından kullanılan yerli silah sistemleri ve mühimmatları yayınladı.

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Zeytin Dalı Harekatında kullanılan yerli silahlar

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor.

Harekatın başladığı günden bu yana toplam 712 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bir köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 712 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de PYD/PKK'nın bir tünel ağı daha deşifre edildi

Afrin'in batısındaki Alkana köyü PYD/PKK'dan temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzilerinin imha edilme anı TRT Haber'de

Terör örgütlerinin bölgede kullandığı barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler Mehmetçik'in kullandığı yerli üretim mühimmatlarla imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruluyor. Mehmetçik, Milli imkanlarla yapılan araç ve mühimmatları Afrin'de terör hedeflerine karşı kullanıyor.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı yerli yapım araç, silah ve mühimmatlarla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına Afrin'i dar ediyor.

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı sosyal medya hesabı paylaşımında, Harekat'ta terör örgütlerine karşı kullanılan yerli silah sistemleri ve mühimmatları bir infografik ile yayınladı.

Etiketler: zeytin dalı
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