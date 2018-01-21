'Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın bugünkü bölümünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 108 hedef vuruldu

http://www.trthaber.com/haber/gundem/zeytin-dali-harekatinda-108-hedef-vuruldu-347137.html

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti

http://www.trthaber.com/haber/gundem/basbakan-yildirim-genelkurmay-karargahini-ziyaret-etti-347158.html

Genelkurmay Başkanı Akar: Afrin Harekatı'nda hedef siviller değil sadece teröristlerdir

http://www.trthaber.com/haber/gundem/genelkurmay-baskani-akar-afrin-harekatinda-hedef-siviller-degil-sadece-teroristlerdir-347154.html

ABD'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

http://www.trthaber.com/haber/dunya/abdden-zeytin-dali-harekatina-iliskin-ilk-aciklama-347160.html

Türk savaş uçakları Afrin'de PYD/YPG'ye ait noktaları vurdu

http://www.trthaber.com/haber/gundem/turk-savas-ucaklari-afrinde-pydypgye-ait-noktalari-vurdu-347130.html

'Zeytin Dalı Harekatı' dünya basınında

http://www.trthaber.com/haber/dunya/zeytin-dali-harekati-dunya-basininda-347159.html

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.

Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

Sınır birliklerine takviye

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

TSK Pilotu, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin’de mühimmat deposu olarak kullanılan tüneli tam isabetle vurarak imha etti. İşte o görüntüler. #AfrinOperasyonu #ZeytinDalıHarekatı https://t.co/H0bFBxrnmZ pic.twitter.com/SZHZeOre30 — TRT HABER (@trthaber) 21 Ocak 2018

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/YPG hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/YPG 'ye devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/YPG , Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

TSK: "153 hedef ateş altına alındı, hereket planlandığı gibi sürüyor"

Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününe ilişkin TSK açıklamada bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA