  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda iki asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda iki asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlerin tanksavar ve havan saldırısı neticesinde iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Zeytin Dalı Harekatında iki asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan topu saldırısında 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

 

 

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 askerin şehit olduğu ifade edildi.

Ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, afrin
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