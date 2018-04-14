Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200'e yükseldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda canları pahasına terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik ve ÖSO'yu andı.

"Afrin'deki gazilerden komuta kademesinde yanıma geldiler. Bir tanesi çok manidardı. Arkadaşı dediki bu komutan cephede adeta delik teşik oldu dedi. ÖSO'dan. Karnı yok dediler. Hakketen karnı alınmış. Dikişler tamamıyla, omuzdan, kalçadan aldığı mermiler. O haliyle tekrar cepheye gitmiş. PKK onun başına çok büyük paralar veriyor. Fakat ondaki o inanç, iman farkı bir şey."

Harekatla ilgili son bilgileri de paylaşan Erdoğan, "Satılıklarla onların imanı bir olur mu? Bay Kemal onlar benim Mehmedimle savaşan yiğitler. Onlar terör örgütüyle değil benim Mehmedimle kol kola. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200 oldu." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı yaklaşık 4200 oldu.https://t.co/bD6M3uW9UX pic.twitter.com/9LG34O2U54 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ne söylersen söyle biz milletimizle el eleyiz"

- 81 milyon biz tek milletiz. Paran pulun üstünlük sebebi değil. Zaten ölümü öldürdüğümüz gün güçlüyüz. Afrin'de bunu gördük mü? Hatay'a gitmiş Bay Kemal. Ne işin var senin Hatay'da? Hesaba çektiler. 15 Temmuz'un sonrasında Yeni Kapı mitingini yaptık mı? Onada davet gönderdim. Bahçeli geldi. Bay Kemal Cuma akşamına kadar gelmeyeceğine söylüyordu. Sonra geldi. Mitingimize leke getirdi. Barış mitingi olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle biz milletimizle el eleyiz. Demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz.

"Yurt dışından 80 tane FETÖ'cüyü aldık"

- Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine girdik. Hala giriyoruz gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'da aldık geldik 6 tanesini, 3 tanesini de Gabon'dan aldık geldik. Yurt dışından 80 tane FETÖ'cüyü aldık. Almaya da devam edeceğiz. Önümüzde Cumhur ittfakı var. Biz 81 milyona bir mesaj vereceğiz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Farklı çıkalımki Türkiye'de yeni bir dönem başlasın. Kimseyi küstürmeden, üzmeden yola devam.

Kaynak: TRT Haber