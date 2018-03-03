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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516'ya yükseldi

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516'ya yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516'ya yükseldi.

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Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516ya yükseldi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Bugün yapılan operasyonlar sonucunda 82 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerindeki Racu, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli'de kontrol sağlanmıştır.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk
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