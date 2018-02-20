  • 20 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.771
    EURO 4.663
  • BIST 116082.27
    ALTIN 162.218
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715'e yükseldi

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715e yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 32. günde TSK ve ÖSO'nun Afrin merkezine doğru ilerleyişi kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütleri Afrin'de kaçacak delik arıyor. TSK harekata ilişkin son bilgileri paylaştı. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

Öte yandan TSK ve ÖSO tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında bulunan Şeyh Pınar bölgesindeki YPG/PKK terör örgütü mevzileri Gülbaba Hudut taburu ile bağlı sınır birlikleri tarafından fırtına obüs toplarıyla vuruldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, son dakika, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER