Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715'e yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 32. günde TSK ve ÖSO'nun Afrin merkezine doğru ilerleyişi kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütleri Afrin'de kaçacak delik arıyor. TSK harekata ilişkin son bilgileri paylaştı. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

Öte yandan TSK ve ÖSO tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında bulunan Şeyh Pınar bölgesindeki YPG/PKK terör örgütü mevzileri Gülbaba Hudut taburu ile bağlı sınır birlikleri tarafından fırtına obüs toplarıyla vuruldu.

Kaynak: TRT Haber