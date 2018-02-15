Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528'e çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 27. gününde de hız kesmeden devam ediyor.

Terör hedefleri hem havadan hem karadan tek tek vuruluyor. TSK Afrin'de teröristlere göz açtırmıyor.

Harekatla darbe üstüne darbe alan teröristler kaçacak delik arıyor.

TSK harekata ilişkin son rakamları paylaştı. Harekatın başlangıcından bu yana 1528 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: TRT Haber