Zeytin Dalı Harekatı'nda en az 260 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha terörden arındırıldı

Teröristler Afrin'in doğu ve batısında kapana kıstırılmış durumda. Türkiye'nin güneyinde bir koridor oluşturmaya çalışan terör örgütü, art arda bozguna uğruyor.

TSK harekatın 4 günlük bilançosunu açıkladı. Şu ana kadar en az 260 terörist etkisiz hale getirildi.

Aynı zamanda açıklamada "Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi/Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: TRT Haber