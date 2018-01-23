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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda dördüncü gün

Zeytin Dalı Harekatı'nda dördüncü gün

Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu birlikleri, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı.

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Zeytin Dalı Harekatında dördüncü gün

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.

Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruldu

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Tillerson: Suriye'de 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışabiliriz

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den ÖSO unsurları ile birlikte operasyon başlatmıştı. Operasyonda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nın kontrolünü ele geçirmişti.

15 nokta örgütten kurtarıldı

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. 

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