Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya’dan sonra hedef Bafelyun Tepesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Cerablus- Azez hattını terör örgütlerinden arındırdıktan sonra Afrin’de de terör tehdidini sonlandırmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda altıncı gün

300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Harekat kapsamında terör hedefleri; havadan savaş uçakları, karadan ise obüsler ve roketatarlar ile ateş altına alındı.

Terör hedeflerinin baskı altına alınmasının ardından Azez’deki Cabel Burseya Dağı ile Cinderes bölgesinden TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, taarruza geçti.

Taarruz kapsamında bazı köyler, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, Cabel Burseya Dağı’nın çeşitli noktaları da PYD’li teröristlerden arındırıldı.

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor.

Yeni hedef, Bafelyun tepesi

Öte yandan Cabel Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu bildirildi.

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu; ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Cabel Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi'ne yöneleceklerini kaydetti.

Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi'nin ardından Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin teröristlerden alınacağını bildirdi.

Kaynak: DHA