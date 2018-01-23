Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha terörden arındırıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyü ele geçirildi.

Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.

TRT Haber muhabiri Mustafa Özen, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri Suriye sınırından aktarıyor. https://t.co/e84wHw3KJA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2018

Çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı

Harekat kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri de Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden itibaren aralıklarla top atışı gerçekleştirdi.

Hatay'a nakledilen çoklu roketatarlar da Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi. Mevzilere yerleştirilen roketler ve obüsler, Afrin'deki terörist mevzilerine çok sayıda atış gerçekleştirdi.

Terör örgütünün mevzileri ateş altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.

Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Azez kırsalında çatışma bölgesinden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin detayları TRT Haber Muhabiri @bculcuoglu aktarıyor. pic.twitter.com/HEXGPfwFSb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2018

Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda MİT-TSK eşgüdümü

Dünya Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olay terör koridorunu yok etme meselesidir

Tillerson: Suriye'de 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışabiliriz

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den ÖSO unsurları ile birlikte operasyon başlatmıştı. Operasyonda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nın kontrolünü ele geçirmişti.

15 nokta örgütten kurtarıldı

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.