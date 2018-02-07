  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve alt yerleşimlerini PYD/PKK'dan arındırdı.

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Zeytin Dalı Harekatında bir köy daha temizlendi

Türkiye'nin Afrin'deki terör unsurlarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. 

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve çevresini terör örgütlerinden temizledi. 

999 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, harekatın başlangıcından bu yana 999 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. 

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999'a yükseldi

Açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin 7 Şubat'ta etkisiz hale getirildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrin, tsk, OSÖ, şeyh horoz
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