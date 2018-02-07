Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha temizlendi

Türkiye'nin Afrin'deki terör unsurlarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve çevresini terör örgütlerinden temizledi.
999 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, harekatın başlangıcından bu yana 999 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999'a yükseldi
Açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin 7 Şubat'ta etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber