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Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Afrin'de terör hedeflerine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit düştü.

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Zeytin Dalı Harekatında bir asker şehit oldu

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 

TSK harekatta bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, afrin
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