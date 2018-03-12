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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit oldu, bir asker de yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatında bir asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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