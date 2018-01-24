Zeytin Dalı Harekatı'nda beşinci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda en az 260 terörist etkisiz hale getirildi

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Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK'lar terör hedeflerini Cirit'le vurdu

Bu arada, Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

Afrin bölgesine askeri sevkıyat devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi.

Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin'e sevk edildi.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya dönük, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

ÖSO tüm zorlukları özgür Afrin için aşıyor

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan ÖSO güçleri, kış şartlarına rağmen tüm güçlükleri teker teker aşarak mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor.

"214 hedef vurularak etkisiz hale getirildi"

Başbakan Binali Yıldırım, harekatla ilgili olarak, "Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor." bilgisini verdi.

Orgeneral Akar harekat merkezini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.

Teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı harekat merkezlerinden, Afganistan, Brüksel'deki NATO karargahı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içi ve dışında 91 ayrı karargah ile sesli ve görsel iletişimle veri aktarımı sağlanıyor.

Ayrıca, her seviyedeki birliklerle koordinasyon toplantıları da teknolojik imkanlardan yararlanılarak video konferans şeklinde gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltılar sürüyor

"Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi yakalandı.

Doğu ve Güneydoğu'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri "Zeytin Dalı Harekatı"na destek verdi.

Gönüllü askerlik için başvurdular

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Siirt, Niğde ve Elazığ'da bir grup vatandaş Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvurdu.

Kaynak:AA