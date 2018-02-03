Zeytin Dalı Harekatı'nda 899 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve terör örgütlerine ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

15 hedef imha edildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 899 olmuştur.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Racu Dağı çevresi ateş altına alındı

Racu Dağı çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.

Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki Hisar köyünden de görülebiliyor.

Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

PYD/PKK'ya ait hedefleri yoğun ateş altına aldı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu.

Sınırda konuşlu Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden izlendi.

Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı.

Genelkurmay: Bir tankımız isabet aldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde harekata katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."

AA