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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Zeytune, Surain , Çarkanlı, Arpaviran, Mervane, Heygece, Akanlı ve Hayyam köylerini terörden arındırdı.

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Zeytin Dalı Harekatında 8 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeydoğusundaki Zeytune ve Arpaviran Köyü ile Afrin'in kuzeyindeki Hayyam, Çarkanlı, Akanlı ve Surain köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Mervane ve Heygece köyleri ile Kalki köy altı yerleşimi de terörist gruplardan temizlendi. Böylece bugün 8 köy terör örgütlerinden temizlenmiş oldu. 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 60'ı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 88 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytune köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri." 

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, terör, köy, afrin
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