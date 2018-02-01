  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda 790 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 790 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor. Harekatın 13. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790'a yükseldi.

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Zeytin Dalı Harekatında 790 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Afrin'deki terörist başı posterini SİHA'lar işaretleri F-16'lar imha etti

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlar

Afrin'de PYD/PKK'nın bir tünel ağı daha deşifre edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzilerinin imha edilme anı TRT Haber'de

TSK ve ÖSO, Eyn Batman Dağı'nı PYD/PKK'dan temizledi

Harekatın 13. gününde TSK son bilgileri paylaştı. Terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edildi. 

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790'a ulaştı. 

İHA'lar tespit etti, jetler imha etti

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi.

Türk jetleri, belirlenen hedefleri 2 saati aşkın süre boyunca havadan bombaladı. Uçakların art arda ateş altına alarak imha ettiği beton kule ve mevzilerde bulunan bazı teröristler de etkisiz hale getirildi.

Birçok nokta terörden temizleniyor

TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Racu beldesinin kuzeydoğusunda bulunan Eyn Batman Dağı'nı terör örgütünden ele geçirdi.

Gündüz saatlerinde de Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyü ile çevresindeki Kurni Dağı teröristlerden arındırılmıştı.

Afrin'de Kurni dağlarının zirvesi terörden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, afrin
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