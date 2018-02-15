Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada 7 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, askerlere acil şifalar dileğinde bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Harekat'ta bugün iki ayrı çatışmada yedi asker yaralandı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada 7 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, askerlere acil şifalar dileğinde bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber