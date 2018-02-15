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Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 asker yaralandı

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Harekat'ta bugün iki ayrı çatışmada yedi asker yaralandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 22:13



