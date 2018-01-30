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Zeytin Dalı Harekatı'nda 649 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649'a yükseldiğini açıkladı.

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Zeytin Dalı Harekatında 649 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, afrin
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