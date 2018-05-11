Zeytin Dalı Harekatı'nda 4448 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından 6-11 Mayıs'ta, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde operasyonlara devam edildi.

Biri lider kadroda olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, tespit edilen 14 el yapımı patlayıcı ile 8 silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi.

Operasyonlarda 1 asker şehit oldu.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamındaki denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 127 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 110 litre kaçak akaryakıt, 6 kilo 3 gram uyuşturucu, 17 bin 100 paket kaçak sigara ve 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlib bölgelerindeki faaliyetler

TSK unsurları Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de çalışmalarını sürdürdü.

İdlib bölgesinde 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 10 gözlem noktası tesis eden TSK, diğer gözlem noktalarının açılıp faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdüren TSK tarafından harekatın başlangıcından itibaren 4448 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında, terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018'de kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri de sürüyor.

Harekat kapsamında bugüne kadar 214 mayın ve 1159 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayan TSK birlikleri, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA