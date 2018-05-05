Zeytin Dalı Harekatı'nda 4406 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor.

Harekat kapsamında tespit edilen terör örgütü üs noktaları, barınak ve sığınakları imha ediliyor, terör örgütü YPG/PKK/DEAŞ mensupları bir bir etkisiz hale getiriliyor.

4406 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gün içinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirerek, sayının 4406'ya yükseldiğini açıkladı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4406 oldu.https://t.co/fHX1agbmrA pic.twitter.com/GpBid7Bp4f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

208 adet mayın ve 1134 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 208 adet mayın ve 1134 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Ayrıca terör örgütlerinden kurtarılan Afrin bölgesinde de hayatın normale dönmesi için çalışmalar hızla sürüyor.

Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanıyor.

"Operasyon en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek"

TSK'nın açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Kaynak: TRT Haber