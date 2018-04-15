Zeytin Dalı Harekatı'nda 4163 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Maltepe, 16 Nisan halkoylamasında yüzde 39'luk evet oranıyla maalesef beklentimizin çok altında kaldı. Halbuki Maltepe'de sonuç en azından tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik? Aşk ile çalışan yorulmaz dedik. Öyle oldu. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığını kazanmış bir partiyiz. Bu sonuç Maltepe'ye hiç yakışmadı. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı sonuçla karşılaşacağız.

Bizim gençliğimiz eli silahlı değil, bizim gençliğimiz eli bilgisayarlı ve o bilgisayarıyla birlikte ilim irfan yolunda yürüyen gençler.

Kanal İstanbul'un ön çalışmaları sürüyor. Yakında ihaleye gireceğiz. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız.

Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 4163 oldu.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. İl Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar.

Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.

Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın?

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200'e yaklaştı"

Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200'e yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200'e yaklaştı.https://t.co/ExP3qhbymM pic.twitter.com/EOmfUA7upf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2018

Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıkla harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.

"Pensilvanya'daki sen de geleceksin"

Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ'nün yurt dışından aldık geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya'daki sen de gideceksin. Sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü yurt dışından aldık geldik.https://t.co/ExP3qhbymM pic.twitter.com/dpKao6zECm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2018

Kaynak: AA