Zeytin Dalı Harekatı'nda 4000 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Stratejik noktaların birer birer ele geçirildiği harekatın başlangıcından itibaren Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4000'e yükseldi.

Son rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitabında duyurdu.

"Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."

Kaynak: TRT Haber