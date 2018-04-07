Zeytin Dalı Harekatı'nda 3991 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Stratejik noktaların birer birer ele geçirildiği harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3991'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 102 adet mayın ve 739 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek TSK tarafından sağlanıyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, harekatın en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber