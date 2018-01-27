Zeytin Dalı Harekatı'nda 394 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bölge adım adım teröristlerden arındırılıyor. Harekatın 8. gününde TSK son bilgileri paylaştı. Terör örgütlerine ait 340 hedef imha edildi ve en az 394 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu hedefler arasında terör örgütleri tarafından kullanılan barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler bulunuyor.

Ayrıca TSK'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." denildi.

Harekât, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Kaynak: TRT Haber