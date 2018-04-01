Zeytin Dalı Harekatı'nda 3844 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana 16 Nisan halkoylamasında yüzde 42’lik ‘evet’ oranıyla beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki biz Adana’yı biliriz, Adana’da bizi bilir. Türkiye için neler yaptığımızın, Adana’ya hangi hizmetleri getirdiğimizin şahidi sizlersiniz. Çünkü Adana hem sanayi şehri hem ticaret şehri hem tarım şehri hem de güzel yürekli, mert, cesur insanların şehridir.

"Metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz"

Demek ki biz kendimizi Adana’ya yeteri kadar anlatamamışız. Bölgesinin lokomotif şehri Adana’da güçlü olacağız ki, diğer illeri de sürükleyip getirebilelim. İnşallah bu kongremizle birlikte Adana’da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yani metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz, yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Bakalım Adana teşkilatımızın heyecanı, sesi, azmi, kararlılığı 2019’da bu şehri hakettiği yere çıkarmaya yeterli mi?

Kardeşlerim, sizden benim en önemli racam şu; fitneye, fesata aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz.

"Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor"

Kardeşlerim, Adana’nın yanı başında önemli bir harekat yürütüyoruz. Suriye’den ülkemize yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58. gününde yani Çanakkale Zaferi’mizin yıldönümüne denk gelen 18 Mart’ta Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Bu harekatta şehit olan askerlerimize, ÖSO’lu kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum.

"Afrin’den ayrılanlar evlerine dönüp yerleşecek"

Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriye’li kardeşlerimzin dönüşü başladı. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı’yla DEAŞ’lı v YPG’li teröristlerden temizlediğimiz 2 bin kilometrekarelik alana 160 bin kardeşimiz geri döndü ve oraya yerleşti. Şimdi de inşallah Afrin’den ayrılanlar evlerine, topraklarına dönüp oraya yerleşecekler. Diğer bölgeleri de bu şekilde özgürlüğüne kavuşturdukça Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecektir. Biz inanıyoruz. İnandığımıza göre üstünüz.

"Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844"

Türkiye, terör örgütlerini tepeledikçe, Suriye’de oynana oyunu bozdukça çatlak sesler arttı. Buraya gelirken son rakamı alayım dedim. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844 oldu. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Niye? Türkiye’nin sınırlarını taciz eden, roket atışlarıyla yüzü aşkın vatandaşımızı şehit edenlere bu işi kolay kolay bırakmayız.

Kaçacak delik arıyorlar, çıkamıyorlar, çıkamayacaklar"

İçerideki teröristlere bıraktık mı? Onlara da bırakmadık. Şu anda bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız tümüyle Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Cilo’da bütün Besler Derelerinde, mağaralarına varıncaya kadar girdiler. Kaçacak delik arıyorlar, çıkamıyorlar, çıkamayacaklar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

"Adanalılar Fransızları, Fransızlar Adanalıları iyi bilir"

Değerli kardeşlerim, Amerika’nın Suriye politikasındaki kısmı da olsa bazı müspet değişiklikleri takip ediyoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika’yla da çalışmaktan memnuniyet duyarız. Buna karşılık en son olarak Fransa’dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de hiç yakıştıramadığımız bir takım beyanlar, bir takım görüşmeler, bir takım haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da Adana’yı iyi bilir. Geçmişte hem Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir.

"44 Adanalı bin Fransızı Gülek Boğazı'nda esir etti"

Sizler, Karacaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun yurdunda tarihin en alçak katliamlarına imza atanların üzerine nefeslenmek üzere çıktığınız Toroslarda adeta bir şahin gibi atıldınız. Öyle ki, 44 kahraman Adanalı bin kişiklik bir Fransız işgal taburunu Gülek boğazında esir ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Fransızları ve onlarla birlikte hareket eden Ermeni çetelerini bileklerinin gücüyle söküp atan kahramanları bir kez daha rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde oynamanın peşindeler.

"Bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir"

Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler. Çünkü bunların derdi sadece Türkiyedir, bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir.

"Son terörist imha edilene kadar durmayacağız"

Türkiye, kendisi hiçbir kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gibi çevresindeki dostlarının, akrabalarının da böyle bir tezgahın cenderesinde boğulmasına asla rıza göstermeyecektir. Onun için de bölgemizdeki son terörist imha edilene kadar durmayacağız.

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