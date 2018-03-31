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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3821 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3821 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Zeytin Dalı Harekatında 3821 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, bölgede yaşayan halkın güvenlik ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım ve operasyonlar da sürüyor. Kent merkezinde teröristlerin tuzakladığı bombalar bir bir etkisiz hale getiriliyor. 

TSK etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili son rakamı paylaştı. Buna göre, harekatın başlangıcından itibaren 3821 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeki dalı, terörist, harekat, afrin
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