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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3820 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Zeytin Dalı Harekatında 3820 terörist etkisiz hale getirildi

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Etiketler: zeki dalı, harekat, terörist, afrin
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