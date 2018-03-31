Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristi etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3820 terörist etkisiz hale getirildi
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