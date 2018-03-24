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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3733 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733'e yükseldi.

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Zeytin Dalı Harekatında 3733 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

3733 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tamamen kontrolün sağlandığı Afrin'de bölgesinde, halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlaması için arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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