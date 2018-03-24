Zeytin Dalı Harekatı'nda 3733 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
- TSK: Afrin bölgesi tamamen kontrol altına alındı
- Mehmetçik Afrin'de tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor
- İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısında kilit rol oynadı
- Mehmetçik Afrin'de teröristlerin ana karargah binasını buldu
- Afrin’de 4 Grad füzesi daha ele geçirildi
- Teröristler İHA ve SİHA'lardan saklanmak için görünmezlik kalkanı kullandı
- YPG/PKK'nın çocukları zorla eğittiği kamp imha edildi
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.
3733 terörist etkisiz hale getirildi
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733'e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, tamamen kontrolün sağlandığı Afrin'de bölgesinde, halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlaması için arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber