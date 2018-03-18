Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Köprüsü 18 ay erken açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ama. aynı amaç, ruh aynı ruhtur"

Bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz.Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınırötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz. Ama amaç aynı amaçtır. Ruh, aynı ruhtur, iman aynı imandır.

"Şehadetin ne yüce makam olduğunu biliyorlardı"

Karşımızda imansızlar vardı. Ama bizim Mehmedimiz imanıyla yürüdü. Şehadete yürüdüler çünkü onlar şehadetin ne yüce makam olduğunu biliyorlardı. Şunu da biliyorlardı; eğer şehit olursam sevgililer sevgilisi peygamberime en yakın makamda olacağım. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz.

"Mehmedimiz ÖSO ile beraber Afrin'e girdi"

Birkaç gündür 'artık Afrin için zafer yakın' diyordum. Fethin yakın olduğunu gördük. Elhamdülillah. Bu sabah 8.30 itibariyle Mehmedimiz ÖSO ile beraber Afrin'e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi, Türk bayrağıyla Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı direklere çekildi. Bakın, neler vardı neler... O tünlellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu, işe yaradı mı? 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık.

"3603 teröristi etkisiz hale getirdik"

Bu sabah itibarıyla 3603 teröristi etkisiz hale getirdik. Çanakkale, bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır. Kuşkusuz her vatan evladının, ecdadımızın burada ortaya koyduğu mücadeleden çıkaracağı çok büyük dersler var.

"Çanakkale bizim ilham kaynağımız"

Çanakkale demek yokluklar ve zorluklar karşısında yılmamak demektir. Onca vahşete rağmen insanlık ve adaletten vazgeçmemek demektir. Türk milleti olarak vatan ve hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir. Türk milleti 'Ya İstiklal Ya Ölüm' kararını vererek geleceğine de koşmuştur. Bunun için her fırsatta, tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale bizim ilham kaynağımız.

"Projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz"

2023, 2053, 2073 vizyonları doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir destan yazdılar. Bizler de Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Orhangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve işte buradaki 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz.