Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı şekilde devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567'ye yükseldi.

TSK'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiğinin altı çizilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." bilgisi paylaşıldı.

Sınır birliklerine komando takviyesi

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

TSK Afrin'e havadan bildiri attı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin halkına yönelik iki dilde hazırlanan bildirileri havadan attı.

TSK'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan ve "Afrinli Kardeşlerimiz" hitabıyla başlayan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin."

"Sana uzattığımız ele güven"

TSK'nin, Afrin'deki teröristlere "teslim olun" çağrısında bulunduğu diğer bildiriye ise "Terör örgütü içinde yer alanlar" ifadesiyle başlandı.

Bildiride şunlara yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri barış, huzur ve güven getirmek için Afrin'dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme, aldanma. Seni öne sürenler Afrin'den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye'nin adaletine güven. Türk Silahlı Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol. Afrin'de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor."

Kaynak: TRT Haber