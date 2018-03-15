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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda 3524 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3524 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3524'e yükseldi.

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Zeytin Dalı Harekatında 3524 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Stratejik noktaların birer birer ele geçirildiği harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3524'e yükseldi. 

Harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor

Açıklamada, Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bilgilendirmede, faaliyetlerin ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğü bildirildi.

Sivil halk kaçıyor, terör örgütü engelliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından kuşatma altına alınan Afrin'de, kent merkezinden kaçmak isteyen siviller, teröristler tarafından engelleniyor. Bölge halkı, hendek açarak kendilerine engel olmak isteyen teröristlere direniyor. 

Suriyeliler evlerine dönmeye başladı

Harekat kapsamında kısa süre önce teröristlerden temizlenen ve örgütün yığınak yapıp, direniş gösterdiği yerler arasında bulunan Racu beldesinde şimdi huzur hakim.

Teröristlerin bazı evlere zarar verdiği beldede binaların büyük bölümünün kullanıma hazır olduğu belirlendi. ÖSO mensuplarının güvenliği sağladığı ve huzurun hakim olduğu yerleşim yerinde bazı Suriyeliler evlerine dönmeye başladı.

Kaynak: TRT Haber

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