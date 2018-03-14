Zeytin Dalı Harekatı'nda 3444 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 54. güne girildi.

TSK'nın Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, 6 yıldır teröristlerin işgali altında olan Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Kritik noktalar tek tek kontrol altına alınıyor.

TSK'nın açıkladığı son bilgilere göre toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444'e yükseldi.

219 nokta teröristlerden temizlendi

Bölgede 182'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 219 bölge kontrol altına alındı. Harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü 1100 kilometrekareyi aştı

Kaynak: TRTHaber