Zeytin Dalı Harekatı'nda 3291 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Terör hedefleri hem havadan hem karadan tek tek vuruluyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3291'e yükseldi.

Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine sevk edildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar, daha sonra sınır birliklerine sevk edildi.

Kaynak: AA