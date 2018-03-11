Zeytin Dalı Harekatı'nda 3291 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Terör hedefleri hem havadan hem karadan tek tek vuruluyor.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3291'e yükseldi.
- Afrin'de köşeye sıkışan YPG/PKK elebaşları kaçmaya çalışıyor
- TSK ve ÖSO Afrin'i çember altına aldı
- Afrin'de yaralanan 117 asker görev başında
- TSK ve ÖSO 7 köyü daha terörden arındırdı
- Teröristlerin kazdığı çukurları aşmak için özel köprüler sınıra gönderildi
- Afrin'de teröristlerin sivilleri katlettiği tuzaklama anları görüntülendi
Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine sevk edildi
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi.
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçesine ulaştı.
Komandolar, daha sonra sınır birliklerine sevk edildi.
Kaynak: AA