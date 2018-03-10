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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3195 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi.

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Zeytin Dalı Harekatında 3195 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Stratejik noktaların birer birer ele geçirildiği harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi. 

Harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor

Açıklamada, Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bilgilendirmede, faaliyetlerin ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: TRT Haber

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