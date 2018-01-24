Zeytin Dalı Harekatı'nda 287 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" beşinci gününde planlandığı şekilde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir."