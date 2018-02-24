Zeytin Dalı Harekatı'nda 1931 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931 oldu.

TSK, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgilendirme yaptı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatıldığı vurgulandı.

Harekat'ın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği hatırlatıldı.

782 terör hedefi imha edildi

Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edildi.

32 asker şehit oldu, 183 asker yaralandı

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 asker şehit olurken, 183 asker de yaralandı.

Sivil ve masum insanların zarar görmemesine dikkat ediliyor

Yapılan açıklamada, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedeflerin alındığı, sivil, masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği ifade edildi.

Dini ve kültürel yapılar hedefler arasında yer almamaktadır

Harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmadığı açıklandı.

Yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır

Hava Kuvvetlerinin de uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmadığı, bu tür mühimmatın da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmadığı, kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetler, Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

Kaynak: TRT Haber/AA