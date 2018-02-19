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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nda 1641 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1641 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Terör hedefleri hem havadan hem karadan tek tek vuruluyor.

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Zeytin Dalı Harekatında 1641 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641 yükseldi.

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Kilis’te konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin’daki YPG/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı 31’inci gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Kilis’in Suriye sınırında konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roket atarlar tarafından YPG/PYD’nin sığınak, barınak ve mevzileri dün gece sabaha kadar ateş altına alındı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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