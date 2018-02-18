Zeytin Dalı Harekatı'nda 1614 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

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Harekatın başlangıcından bu yana 1614 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

Kaynak: TRT Haber