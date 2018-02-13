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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1439 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439'a yükseldiğini açıkladı.

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Zeytin Dalı Harekatında 1439 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bugün yapılan Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439'a yükseldi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk
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