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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1369 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369'a yükseldiğini açıkladı.

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Zeytin Dalı Harekatında 1369 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 103 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1369'a ulaştı.

Terör propagandası yapan 666 şahıs gözaltına alındı

Ayrıca İçişleri Bakanlığı da yurt içinde gerçekleştirilen terör operasyonlarına hönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekât başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 474 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 192 şahıs olmak üzere toplam 666 şahıs gözaltına alınmıştır"

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, terörist
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